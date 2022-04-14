Tokenomics de BNPL Pay (BNPL)
Informations sur BNPL Pay (BNPL)
BNPL Pay is a decentralized lending protocol that puts credit in the hands of those who need it the most, namely, those who cannot meet the requirements to take on collateralized loans. To that end, we have created the BNPL Pay Protocol, an uncollateralized lending platform that services such a need. We tackle the counterparty risk associated with uncollateralized borrowing through a distributed network of Banking Nodes. Our system delegates the tasks of credit checks, risk assessment and other due diligence requirements to pool operators, and creates a set of incentive structures that reward and punish these operators based on performance.
Banking Nodes manage pools of liquidity, and have the autonomy to delegate these funds to potential borrowers in the parameters they see fit, while lenders can choose an operator that suits their risk-reward preferences to conduct interest bearing activities based on fully transparent data. Borrowers can apply for credit from any or all Bank Nodes, and if approved, are issued loans on fully customizable and agreed upon terms.
Unlike established protocols within DeFi, uncollateralized borrowing presents an entirely new avenue of risk that is yet to be tackled within blockchain networks, namely, counterparty risk. BNPL Pay seeks to address this risk by delegating the tasks of credit checks, risk assessment and other processes conducted by traditional credit facilities to our node operators. With this, node operators lie at the heart of our protocol, and connect lenders with borrowers.
The BNPL token is the governance token within the BNPL Pay protocol and has multiple utility functions including bonding a banking node and staking banking nodes as a form of insurance in the event of a default.
Tokenomics et analyse de prix de BNPL Pay (BNPL)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de BNPL Pay (BNPL), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de BNPL Pay (BNPL) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de BNPL Pay (BNPL) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BNPL qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BNPL pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BNPL, explorez le prix en direct du token BNPL !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.