Qu'est-ce que BOBBY Rizz (BOBBY)

A meme token that is viral on Tiktok. The objective of registering the token is add credibility once found in Coingecko. It is a fun meme about a highschool boy always getting rejected by the girls he ask to go out with him and coaches rejecting him to go to Mc Donalds. By registering with Coingecko followers will easily verify the correct CA to avoid copy cats and bad actors. We are asking for your help to recognize the meme.

Prévision de prix de BOBBY Rizz (USD)

Combien vaudra BOBBY Rizz (BOBBY) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs BOBBY Rizz (BOBBY) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour BOBBY Rizz.

Consultez la prévision de prix de BOBBY Rizz maintenant !

BOBBY en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de BOBBY Rizz (BOBBY)

Comprendre la tokenomics de BOBBY Rizz (BOBBY) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BOBBY !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur BOBBY Rizz (BOBBY) Combien vaut BOBBY Rizz (BOBBY) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de BOBBY en USD est de 0.00006142 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de BOBBY à USD ? $ 0.00006142 . Consultez le Le prix actuel de BOBBY en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de BOBBY Rizz ? La capitalisation boursière de BOBBY est de $ 61.42K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de BOBBY ? L'offre en circulation de BOBBY est de 999.99M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BOBBY ? BOBBY a atteint un prix ATH de 0.00036731 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BOBBY ? BOBBY a vu un prix ATL de 0.00006175 USD . Quel est le volume de trading de BOBBY ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BOBBY est de -- USD . Est-ce que BOBBY va augmenter cette année ? BOBBY pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BOBBY pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur BOBBY Rizz (BOBBY)