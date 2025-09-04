Informations sur le prix de Bodhi The Inu (BODHI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00006477 $ 0.00006477 $ 0.00006477 Bas 24 h $ 0.00016507 $ 0.00016507 $ 0.00016507 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00006477$ 0.00006477 $ 0.00006477 Haut 24 h $ 0.00016507$ 0.00016507 $ 0.00016507 Sommet historique $ 0.176105$ 0.176105 $ 0.176105 Prix le plus bas $ 0.00006477$ 0.00006477 $ 0.00006477 Variation du prix (1 h) -0.04% Changement de prix (1J) -38.99% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Bodhi The Inu (BODHI) est de $0.00009882. Au cours des dernières 24 heures, BODHI a évolué entre un minimum de $ 0.00006477 et un maximum de $ 0.00016507, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BODHI est $ 0.176105, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00006477.

En termes de performance à court terme, BODHI a évolué de -0.04% au cours de la dernière heure, -38.99% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Bodhi The Inu (BODHI)

Capitalisation boursière $ 9.88K$ 9.88K $ 9.88K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.88K$ 9.88K $ 9.88K Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Bodhi The Inu est de $ 9.88K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BODHI est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.88K.