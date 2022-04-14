Découvrez les informations clés sur Bodhi The Inu (BODHI), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Tokenomics de Bodhi The Inu (BODHI)

Informations sur Bodhi The Inu (BODHI)

$BODHI impressed the world with his sleek style. Sadly he crossed that rainbow bridge in 2024.

Now his legacy lives on forever in #memecoin fashion on #ethereum.

$BODHI is the most stylish #ShibaInu to ever live!

With over 300k followers on Instagram and brand deals worldwide, he took the world by storm with his impeccable fashion and charm.

His legacy continues on #Ethereum!

$BODHI is The Most Stylish Shiba Inu In The World

Site officiel : https://bodhitheinu.dog