Qu'est-ce que Bware (INFRA)

What is the project about? Bware Labs is a provider of multichain, scalable solutions, focused on infrastructure and dev tools. Founded in 2020, in Bucharest, Romania, Bware Labs aims to solve efficiency and performance challenges in the Web3 industry. What makes your project unique? Providing unparalleled quality, performance, and ease of use to blockchain API, Blast, Bware Labs API platform innovates by decentralizing its infrastructure through onboarding third-party node providers to participate in the platform. It does this by being the first to adopt a reward model for node runners, incentivizing them in order to increase the decentralization of the platform and ultimately improve access to supported blockchains. History of your project. The Bware Labs founders set out to build an alternative infrastructure platform that focused on high performance, decentralization, security, and accessibility all at the same time, without relying on a centralized authority. This is how Blast, Bware Labs decentralized API platform appeared. Bware Labs now offers a full range of services for Avalanche Subnets and Polygon Supernets, validators, custom indexing services on the Klaytn Network, snapshot services for Aptos, XPLA, Persistence, OKP4, Nolus and Uptick, faucet services, and they are bridge operators for Avalanche, deBridge, Axelar, and Connext. What’s next for your project? Bware Labs expanded well over the blockchain infrastructure business and is aiming to become an all-encompassing ecosystem for all the tools the Web3 players need, servicing not only builders, but also enterprises, blockchains, and App Chains. What can your token be used for? $INFRA is the ERC20 token that enables Blast to run permissionless. The node providers in Blast are rewarded with the INFRA token if they can sustain the quality required by Bware Labs' proprietary Integrity protocol. Holders will be able to stake tokens, run their own nodes, or delegate them to earn more yield.

Ressource de Bware (INFRA) Livre blanc Site officiel

INFRA en devises locales

Tokenomics de Bware (INFRA)

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Bware (INFRA) Combien vaut Bware (INFRA) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de INFRA en USD est de 0.110524 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de INFRA à USD ? $ 0.110524 . Consultez le Le prix actuel de INFRA en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Bware ? La capitalisation boursière de INFRA est de $ 541.59K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de INFRA ? L'offre en circulation de INFRA est de 4.90M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de INFRA ? INFRA a atteint un prix ATH de 2.45 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de INFRA ? INFRA a vu un prix ATL de 0.100236 USD . Quel est le volume de trading de INFRA ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour INFRA est de -- USD . Est-ce que INFRA va augmenter cette année ? INFRA pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de INFRA pour une analyse plus approfondie.

