Prix de Bware (INFRA)
+0.09%
+0.16%
-2.51%
-2.51%
Le prix en temps réel de Bware (INFRA) est de $0.110524. Au cours des dernières 24 heures, INFRA a évolué entre un minimum de $ 0.106171 et un maximum de $ 0.112332, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de INFRA est $ 2.45, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.100236.
En termes de performance à court terme, INFRA a évolué de +0.09% au cours de la dernière heure, +0.16% sur 24 heures et de -2.51% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de Bware est de $ 541.59K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de INFRA est de 4.90M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.05M.
Aujourd'hui, la variation du prix de Bware en USD était de $ +0.00018078.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Bware en USD était de $ -0.0080840458.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Bware en USD était de $ -0.0163523352.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Bware en USD était de $ -0.0247274529803903.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.00018078
|+0.16%
|30 jours
|$ -0.0080840458
|-7.31%
|60 jours
|$ -0.0163523352
|-14.79%
|90 jours
|$ -0.0247274529803903
|-18.28%
What is the project about? Bware Labs is a provider of multichain, scalable solutions, focused on infrastructure and dev tools. Founded in 2020, in Bucharest, Romania, Bware Labs aims to solve efficiency and performance challenges in the Web3 industry. What makes your project unique? Providing unparalleled quality, performance, and ease of use to blockchain API, Blast, Bware Labs API platform innovates by decentralizing its infrastructure through onboarding third-party node providers to participate in the platform. It does this by being the first to adopt a reward model for node runners, incentivizing them in order to increase the decentralization of the platform and ultimately improve access to supported blockchains. History of your project. The Bware Labs founders set out to build an alternative infrastructure platform that focused on high performance, decentralization, security, and accessibility all at the same time, without relying on a centralized authority. This is how Blast, Bware Labs decentralized API platform appeared. Bware Labs now offers a full range of services for Avalanche Subnets and Polygon Supernets, validators, custom indexing services on the Klaytn Network, snapshot services for Aptos, XPLA, Persistence, OKP4, Nolus and Uptick, faucet services, and they are bridge operators for Avalanche, deBridge, Axelar, and Connext. What’s next for your project? Bware Labs expanded well over the blockchain infrastructure business and is aiming to become an all-encompassing ecosystem for all the tools the Web3 players need, servicing not only builders, but also enterprises, blockchains, and App Chains. What can your token be used for? $INFRA is the ERC20 token that enables Blast to run permissionless. The node providers in Blast are rewarded with the INFRA token if they can sustain the quality required by Bware Labs' proprietary Integrity protocol. Holders will be able to stake tokens, run their own nodes, or delegate them to earn more yield.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Combien vaudra Bware (INFRA) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Bware (INFRA) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Bware.
Consultez la prévision de prix de Bware maintenant !
Comprendre la tokenomics de Bware (INFRA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token INFRA !
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|08-20 18:39:00
|Points de vue d'experts
Président de la SEC américaine : Seuls quelques Tokens répondent à la définition des valeurs mobilières, une nouvelle ère pour l'industrie Crypto est arrivée
|08-20 09:25:00
|Mises à jour de l'industrie
Le marché des cryptomonnaies continue de baisser, Ethereum chute à 4 100 $, Bitcoin tombe sous les 113 000 $
|08-20 02:24:00
|Mises à jour de l'industrie
Le marché des crypto chute sur toute la ligne, 291 millions de dollars de positions longues liquidées sur les exchanges au cours des dernières 24 heures
|08-19 15:30:00
|Mises à jour de l'industrie
Repli du marché après Bitcoin, focus sur le discours de Powell ce vendredi
|08-19 03:40:00
|Politique de change
La SEC américaine reporte sa décision sur plusieurs demandes d'ETF crypto
|08-18 17:40:00
|Mises à jour de l'industrie
Les altcoins suivent le repli du marché plus large, RAY chute de plus de 9% en 24h
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.