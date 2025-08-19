Informations sur le prix de CashBackPro (CBP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00308336 $ 0.00308336 $ 0.00308336 Bas 24 h $ 0.01723373 $ 0.01723373 $ 0.01723373 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00308336$ 0.00308336 $ 0.00308336 Haut 24 h $ 0.01723373$ 0.01723373 $ 0.01723373 Sommet historique $ 21.22$ 21.22 $ 21.22 Prix le plus bas $ 0.0012794$ 0.0012794 $ 0.0012794 Variation du prix (1 h) +1.05% Changement de prix (1J) -6.18% Variation du prix (7 j) -6.98% Variation du prix (7 j) -6.98%

Le prix en temps réel de CashBackPro (CBP) est de $0.01609733. Au cours des dernières 24 heures, CBP a évolué entre un minimum de $ 0.00308336 et un maximum de $ 0.01723373, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CBP est $ 21.22, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0012794.

En termes de performance à court terme, CBP a évolué de +1.05% au cours de la dernière heure, -6.18% sur 24 heures et de -6.98% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour CashBackPro (CBP)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 102,000,000.0 102,000,000.0 102,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de CashBackPro est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CBP est de 0.00, avec une offre totale de 102000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.64M.