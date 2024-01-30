Découvrez les informations clés sur Casinu Inu (CASINU), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Casinu Inu (CASINU)

In an article written on January 30, 2024,Vitalik Buterin mentioned and introduced a name for a dog meme token,

"Is 0x1b54....98c3 actually the address of the "Casinu Inu" ERC20 token?".

Effectively giving birth to Casinu Inu a meme coin with no intrinsic value.

For the very first time, Vitalik created a name for a dog meme token. He came up with the name himself because it didn't exist before he mentioned it.

Source : https://vitalik.eth.limo/general/2024/01/30/cryptoai.html

Site officiel : https://casinuinu.xyz/