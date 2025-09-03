Qu'est-ce que cat in stool (COOL)

Token based on the viral TikTok video Cat in Stool. We created a meme based on this cat, and it just makes wonderful things happen. This memetoken has no special funcition, we just vibe making memes about this cat in a stool, posting on x lot of content and just having fun. there is no utility behind this just memes. The video consists of an orange cat hiding under a stool. It seems like it's not there, but it's actually lurking there.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de cat in stool (COOL) Site officiel

Prévision de prix de cat in stool (USD)

Combien vaudra cat in stool (COOL) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs cat in stool (COOL) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour cat in stool.

Consultez la prévision de prix de cat in stool maintenant !

COOL en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de cat in stool (COOL)

Comprendre la tokenomics de cat in stool (COOL) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token COOL !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur cat in stool (COOL) Combien vaut cat in stool (COOL) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de COOL en USD est de 0.00005716 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de COOL à USD ? $ 0.00005716 . Consultez le Le prix actuel de COOL en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de cat in stool ? La capitalisation boursière de COOL est de $ 57.16K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de COOL ? L'offre en circulation de COOL est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de COOL ? COOL a atteint un prix ATH de 0.00006854 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de COOL ? COOL a vu un prix ATL de 0.00002793 USD . Quel est le volume de trading de COOL ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour COOL est de -- USD . Est-ce que COOL va augmenter cette année ? COOL pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de COOL pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur cat in stool (COOL)