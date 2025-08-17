Informations sur le prix de CatInBox (CATINBOX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00015434 $ 0.00015434 $ 0.00015434 Bas 24 h $ 0.00027605 $ 0.00027605 $ 0.00027605 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00015434$ 0.00015434 $ 0.00015434 Haut 24 h $ 0.00027605$ 0.00027605 $ 0.00027605 Sommet historique $ 0.00027605$ 0.00027605 $ 0.00027605 Prix le plus bas $ 0.00015434$ 0.00015434 $ 0.00015434 Variation du prix (1 h) -3.32% Changement de prix (1J) -9.16% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de CatInBox (CATINBOX) est de $0.0002033. Au cours des dernières 24 heures, CATINBOX a évolué entre un minimum de $ 0.00015434 et un maximum de $ 0.00027605, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CATINBOX est $ 0.00027605, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00015434.

En termes de performance à court terme, CATINBOX a évolué de -3.32% au cours de la dernière heure, -9.16% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour CatInBox (CATINBOX)

Capitalisation boursière $ 198.82K$ 198.82K $ 198.82K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 198.82K$ 198.82K $ 198.82K Offre en circulation 999.99M 999.99M 999.99M Offre totale 999,990,513.997488 999,990,513.997488 999,990,513.997488

La capitalisation boursière actuelle de CatInBox est de $ 198.82K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CATINBOX est de 999.99M, avec une offre totale de 999990513.997488. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 198.82K.