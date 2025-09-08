Informations sur le prix de CatSlap (SLAP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0006368 $ 0.0006368 $ 0.0006368 Bas 24 h $ 0.00064707 $ 0.00064707 $ 0.00064707 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0006368$ 0.0006368 $ 0.0006368 Haut 24 h $ 0.00064707$ 0.00064707 $ 0.00064707 Sommet historique $ 0.01007296$ 0.01007296 $ 0.01007296 Prix le plus bas $ 0.0001589$ 0.0001589 $ 0.0001589 Variation du prix (1 h) -0.10% Changement de prix (1J) -0.75% Variation du prix (7 j) -10.91% Variation du prix (7 j) -10.91%

Le prix en temps réel de CatSlap (SLAP) est de $0.00063773. Au cours des dernières 24 heures, SLAP a évolué entre un minimum de $ 0.0006368 et un maximum de $ 0.00064707, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SLAP est $ 0.01007296, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0001589.

En termes de performance à court terme, SLAP a évolué de -0.10% au cours de la dernière heure, -0.75% sur 24 heures et de -10.91% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour CatSlap (SLAP)

Capitalisation boursière $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.81M$ 4.81M $ 4.81M Offre en circulation 3.95B 3.95B 3.95B Offre totale 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448

La capitalisation boursière actuelle de CatSlap est de $ 2.52M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SLAP est de 3.95B, avec une offre totale de 7547128957.623448. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.81M.