Découvrez les informations clés sur CatSlap (SLAP), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur CatSlap (SLAP)

CatSlap ($SLAP) is a memecoin designed to combine cryptocurrency with entertainment through its unique slapping game and community-driven approach. The token launched directly on decentralized exchanges (DEX), aiming to compete with prominent memecoins such as $MOG, $CAT, $Popcat, and $MEW.

CatSlap’s primary goal is to create a community-centered experience while building trust through audits, partnerships, and a transparent development roadmap.

Site officiel : https://catslaptoken.com/ Livre blanc : https://catslaptoken.com/assets/documents/whitepaper.pdf