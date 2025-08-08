Prix de CatzCoin (CATZ)
Le prix de CatzCoin (CATZ) est actuellement de 0 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de CATZ en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de CATZ en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de CATZ.
Aujourd'hui, la variation du prix de CatzCoin en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de CatzCoin en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de CatzCoin en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de CatzCoin en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|-0.51%
|30 jours
|$ 0
|+18.73%
|60 jours
|$ 0
|+14.88%
|90 jours
|$ 0
|--
Découvrez la dernière analyse de prix de CatzCoin : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
-0.47%
-0.51%
+2.02%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
Launched on 1 May 2021 by a team based in Australia, CatzCoin ($CATZ) is a community token that connects cat fans from all over the world. CatzCoin will focus on the development of a number of cat related initiatives as detailed out in the roadmap. There is no pre-sale, no investor, and no pre-mine. Furthermore, the initial project liquidity has been locked on Unicrypt. So from the beginning, $CATZ has been a product built for cat lovers. Our motto is “by the Catz, for the Catz” and always will be. Central to the Catz mission is the goal of helping out homeless cats. Over the next 30 months, CatzCoin will be donating 5% of the total coin supply to charities that support homeless cats. CATZ holders will have the right to pick and select the charities to which the tokens will be distributed. Over the coming months and years, CatzCoin has a detailed roadmap that they plan to execute on. Key projects include a NFT tradeable platform, homeless cat charity donations, influencer collaborations, creation of a CatzSwap De-Fi platform, and eventually a Meme ETF.
Comprendre la tokenomics de CatzCoin (CATZ) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CATZ !
