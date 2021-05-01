Tokenomics de CatzCoin (CATZ)
Launched on 1 May 2021 by a team based in Australia, CatzCoin ($CATZ) is a community token that connects cat fans from all over the world. CatzCoin will focus on the development of a number of cat related initiatives as detailed out in the roadmap.
There is no pre-sale, no investor, and no pre-mine. Furthermore, the initial project liquidity has been locked on Unicrypt. So from the beginning, $CATZ has been a product built for cat lovers. Our motto is “by the Catz, for the Catz” and always will be.
Central to the Catz mission is the goal of helping out homeless cats. Over the next 30 months, CatzCoin will be donating 5% of the total coin supply to charities that support homeless cats. CATZ holders will have the right to pick and select the charities to which the tokens will be distributed.
Over the coming months and years, CatzCoin has a detailed roadmap that they plan to execute on. Key projects include a NFT tradeable platform, homeless cat charity donations, influencer collaborations, creation of a CatzSwap De-Fi platform, and eventually a Meme ETF.
Comprendre la tokenomics de CatzCoin (CATZ) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens CATZ qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens CATZ pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
