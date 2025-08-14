Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de CLT en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de CLT.

Le prix de ChicagoCoin (CLT) est actuellement de 0.00226289 USD avec une capitalisation boursière de $ 431.95K USD. Le prix de CLT en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de ChicagoCoin (CLT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de ChicagoCoin en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de ChicagoCoin en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de ChicagoCoin en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de ChicagoCoin en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +0.71% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de ChicagoCoin (CLT)

Découvrez la dernière analyse de prix de ChicagoCoin : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00221472$ 0.00221472 $ 0.00221472 Haut 24 h $ 0.00229111$ 0.00229111 $ 0.00229111 Sommet historique $ 0.00229111$ 0.00229111 $ 0.00229111 Variation du prix (1 h) +0.89% Changement de prix (1J) +0.71% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour ChicagoCoin (CLT)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :