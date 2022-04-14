Découvrez les informations clés sur ChicagoCoin (CLT), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur ChicagoCoin (CLT)

Chicago Coin introduces the CLT Token, a decentralized currency designed to create a transparent and fair e-sports ecosystem, empowering gamers, developers, and fans through blockchain technology.

Our vision is to revolutionize the e-sports industry by providing gamers with true ownership of digital assets, fostering collaboration, and promoting economic inclusion through a decentralized economy.

We are committed to continuous innovation in smart contract technology, building a collaborative community, and ensuring sustainable growth to drive long-term value for all stakeholders.

Site officiel : https://chicagocoin.io/ Livre blanc : https://chicagocoin.io/Whitepaper.pdf