En savoir plus sur CLANKERMON

Informations sur le prix de CLANKERMON

Site officiel de CLANKERMON

Tokenomics de CLANKERMON

Prévisions de prix de CLANKERMON

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Clankermon

Prix de Clankermon (CLANKERMON)

Non listé

Prix en temps réel : 1 CLANKERMON à USD

$0.00115987
$0.00115987$0.00115987
+25.90%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Clankermon (CLANKERMON) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-04 10:06:16 (UTC+8)

Informations sur le prix de Clankermon (CLANKERMON) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0.0012306
$ 0.0012306$ 0.0012306
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0012306
$ 0.0012306$ 0.0012306

$ 0.0012306
$ 0.0012306$ 0.0012306

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

+25.92%

--

--

Le prix en temps réel de Clankermon (CLANKERMON) est de $0.00115987. Au cours des dernières 24 heures, CLANKERMON a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0.0012306, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CLANKERMON est $ 0.0012306, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CLANKERMON a évolué de -0.04% au cours de la dernière heure, +25.92% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Clankermon (CLANKERMON)

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

--
----

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

991.18M
991.18M 991.18M

991,178,029.3372269
991,178,029.3372269 991,178,029.3372269

La capitalisation boursière actuelle de Clankermon est de $ 1.15M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CLANKERMON est de 991.18M, avec une offre totale de 991178029.3372269. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.15M.

Historique du prix de Clankermon (CLANKERMON) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Clankermon en USD était de $ +0.00023874.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Clankermon en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Clankermon en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Clankermon en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00023874+25.92%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Clankermon (CLANKERMON)

In a game world, backed by belief where your favourite tokens become mons in a crypto creature collect RPG, where their market performance impacts their stats and rarity in game. Clankermon is a fully onchain game built on base and the farcaster social graph. Players can train, trade and adventure with their clankermon throughout the game world, looting dungeons, completing quests and their journey.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Clankermon (CLANKERMON)

Site officiel

Prévision de prix de Clankermon (USD)

Combien vaudra Clankermon (CLANKERMON) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Clankermon (CLANKERMON) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Clankermon.

Consultez la prévision de prix de Clankermon maintenant !

CLANKERMON en devises locales

Tokenomics de Clankermon (CLANKERMON)

Comprendre la tokenomics de Clankermon (CLANKERMON) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CLANKERMON !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Clankermon (CLANKERMON)

Combien vaut Clankermon (CLANKERMON) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de CLANKERMON en USD est de 0.00115987 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de CLANKERMON à USD ?
Le prix actuel de CLANKERMON en USD est $ 0.00115987. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Clankermon ?
La capitalisation boursière de CLANKERMON est de $ 1.15M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de CLANKERMON ?
L'offre en circulation de CLANKERMON est de 991.18M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CLANKERMON ?
CLANKERMON a atteint un prix ATH de 0.0012306 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CLANKERMON ?
CLANKERMON a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de CLANKERMON ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CLANKERMON est de -- USD.
Est-ce que CLANKERMON va augmenter cette année ?
CLANKERMON pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CLANKERMON pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-04 10:06:16 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Clankermon (CLANKERMON)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-03 18:16:00Données on-chain
Les Volumes de Trading des CEX et DEX de Crypto en Août Atteignent Leurs Plus Hauts Niveaux Depuis Janvier
09-03 13:43:00Mises à jour de l'industrie
Le taux SOL/ETH augmente à 0,04845, Variation (%) en 24h 5,25%
09-03 08:42:00Mises à jour de l'industrie
La tendance des débit d'Ethereum se poursuit, avec un transfert net sortant de 10 600 ETH des CEXs au cours des dernières 24 heures
09-03 07:05:00Mises à jour de l'industrie
Le Staking Ethereum Crée la Plus Longue File d'Attente Depuis Septembre 2023, avec 832 000 ETH en Attente d'Admission
09-02 19:30:00Mises à jour de l'industrie
La TVL DeFi du réseau Linea atteint un All-time High (ATH), augmentant de 60,30% au cours de la semaine dernière
09-01 20:12:00Mises à jour de l'industrie
Données : L'intérêt ouvert des Contrats à Terme WLFI Global dépasse 900 millions $

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.