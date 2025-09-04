Informations sur le prix de Clankermon (CLANKERMON) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0.0012306 $ 0.0012306 $ 0.0012306 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0.0012306$ 0.0012306 $ 0.0012306 Sommet historique $ 0.0012306$ 0.0012306 $ 0.0012306 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.04% Changement de prix (1J) +25.92% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Clankermon (CLANKERMON) est de $0.00115987. Au cours des dernières 24 heures, CLANKERMON a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0.0012306, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CLANKERMON est $ 0.0012306, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CLANKERMON a évolué de -0.04% au cours de la dernière heure, +25.92% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Clankermon (CLANKERMON)

Capitalisation boursière $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Offre en circulation 991.18M 991.18M 991.18M Offre totale 991,178,029.3372269 991,178,029.3372269 991,178,029.3372269

La capitalisation boursière actuelle de Clankermon est de $ 1.15M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CLANKERMON est de 991.18M, avec une offre totale de 991178029.3372269. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.15M.