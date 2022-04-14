Découvrez les informations clés sur Clankermon (CLANKERMON), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Clankermon (CLANKERMON)

In a game world, backed by belief where your favourite tokens become mons in a crypto creature collect RPG, where their market performance impacts their stats and rarity in game.

Clankermon is a fully onchain game built on base and the farcaster social graph.

Players can train, trade and adventure with their clankermon throughout the game world, looting dungeons, completing quests and their journey.

Site officiel : https://clankermon.com