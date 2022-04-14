Tokenomics de Coin on Solana (COIN)
Informations sur Coin on Solana (COIN)
$COIN is a decentralized digital currency project positioned as a community-driven, anti-establishment movement rather than a traditional financial asset. The core purpose of the project is to challenge and disintermediate established financial systems and "middlemen." Its ethos is rooted in decentralization, operating without a formal corporate structure, board of directors, or IPO process, suggesting a community-owned and governed model.
The project's function appears to be that of a "memecoin," where its value and utility are derived from community sentiment, collective action, and viral marketing. The $COIN token serves as a symbol of participation in this "hostile takeover" of conventional finance, making it primarily a speculative asset for individuals who align with its disruptive and decentralized ideology.
Tokenomics et analyse de prix de Coin on Solana (COIN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Coin on Solana (COIN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Coin on Solana (COIN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Coin on Solana (COIN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens COIN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens COIN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.