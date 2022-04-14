Découvrez les informations clés sur Coin on Solana (COIN), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Coin on Solana (COIN)

$COIN is a decentralized digital currency project positioned as a community-driven, anti-establishment movement rather than a traditional financial asset. The core purpose of the project is to challenge and disintermediate established financial systems and "middlemen." Its ethos is rooted in decentralization, operating without a formal corporate structure, board of directors, or IPO process, suggesting a community-owned and governed model.

The project's function appears to be that of a "memecoin," where its value and utility are derived from community sentiment, collective action, and viral marketing. The $COIN token serves as a symbol of participation in this "hostile takeover" of conventional finance, making it primarily a speculative asset for individuals who align with its disruptive and decentralized ideology.

Site officiel : https://coinonsol.io