Qu'est-ce que Coinbase Wrapped ADA (CBADA)

Coinbase Wrapped ADA ("cbADA") is a token that is backed 1:1 by native Cardano (ADA) held by Coinbase, meaning that for all cbADA in circulation, there is an equivalent amount of ADA held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbADA, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbADA and redeem a corresponding amount of the underlying ADA simply by depositing the cbADA into their Coinbase accounts. cbADA is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbADA removes a key point of friction by allowing customers to use ADA they already hold in new ways onchain. cbADA is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their ADA as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbADA are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.

Ressource de Coinbase Wrapped ADA (CBADA) Site officiel

Tokenomics de Coinbase Wrapped ADA (CBADA)

Comprendre la tokenomics de Coinbase Wrapped ADA (CBADA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CBADA !