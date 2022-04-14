Tokenomics de Coinbase Wrapped LTC (CBLTC)
Coinbase Wrapped LTC ("cbLTC") is a token that is backed 1:1 by native Litecoin (LTC) held by Coinbase, meaning that for all cbLTC in circulation, there is an equivalent amount of LTC held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbLTC, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbLTC and redeem a corresponding amount of the underlying LTC simply by depositing the cbLTC into their Coinbase accounts. cbLTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbLTC removes a key point of friction by allowing customers to use Litecoin they already hold in new ways onchain. cbLTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their LTC as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbLTC are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.
Tokenomics et analyse de prix de Coinbase Wrapped LTC (CBLTC)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Coinbase Wrapped LTC (CBLTC), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Coinbase Wrapped LTC (CBLTC) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Coinbase Wrapped LTC (CBLTC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens CBLTC qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens CBLTC pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de CBLTC, explorez le prix en direct du token CBLTC !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.