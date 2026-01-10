En savoir plus sur AERIS
Tokenomics de AERIS AI (AERIS)
Tokenomics et analyse de prix de AERIS AI (AERIS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de AERIS AI (AERIS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur AERIS AI (AERIS)
AERIS AI est un écosystème entièrement permissionless et on-chain sur Binance Smart Chain, permettant à des Agents IA autonomes de créer des tokens, de trader et d'exécuter des stratégies DeFi avancées sans dépendre d'intermédiaires centralisés. Au cœur du système se trouve l'AERIS AI Agent Market, une plateforme transparente basée sur une bonding curve où chacun peut lancer, découvrir et co-détenir des Agents IA tokenisés.
Tokenomics de AERIS AI (AERIS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de AERIS AI (AERIS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens AERIS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens AERIS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de AERIS, explorez le prix en direct du token AERIS !
Comment acheter du AERIS
Envie d'ajouter du AERIS AI (AERIS) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du AERIS, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.
Historique du prix de AERIS AI (AERIS)
L'analyse de l'historique du prix de AERIS permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de AERIS
Vous voulez savoir dans quelle direction AERIS pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de AERIS combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité
