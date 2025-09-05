Qu'est-ce que Colony Avalanche Index (CAI)

Colony avalanche index, The easiest way to invest in the CLY Avalanche ecosystem. CAI is the benchmark index for investors wanting to get exposure to the Avalanche ecosystem. It is composed of the native token (AVAX) and the most prominent projects in the ecosystem. The index improves returns for investors by generating yield on the underlying assets. These assets are rigorously selected and weighted to spread the risk and volatility in proportion to their market capitalisation.

Comprendre la tokenomics de Colony Avalanche Index (CAI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CAI !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Colony Avalanche Index (CAI) Combien vaut Colony Avalanche Index (CAI) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de CAI en USD est de 82.2 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de CAI à USD ? $ 82.2 . Consultez le Le prix actuel de CAI en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Colony Avalanche Index ? La capitalisation boursière de CAI est de $ 3.47M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de CAI ? L'offre en circulation de CAI est de 42.23K USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CAI ? CAI a atteint un prix ATH de 659.84 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CAI ? CAI a vu un prix ATL de 31.6 USD . Quel est le volume de trading de CAI ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CAI est de -- USD . Est-ce que CAI va augmenter cette année ? CAI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CAI pour une analyse plus approfondie.

