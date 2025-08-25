Qu'est-ce que Crome (CROME)

CROME introduces the first tokenized liquid agents, a new class of intelligent on-chain asset built on the ERC-LA standard. By merging the fungibility of ERC-20 tokens with the programmability of ERC-6551, each CROME token carries its own wallet, memory, and autonomous behavior. These liquid agents are capable of executing on-chain instructions, referencing and coordinating with other agents, and forming recursive structures or swarm-based intelligence systems. With the ability to act independently while remaining composable, CROME enables a new paradigm of programmable intelligence on-chain. This creates groundbreaking possibilities across DeFi, governance, and autonomous digital ecosystems, positioning CROME as the foundation for a future of intelligent, self-operating blockchain assets.

Ressource de Crome (CROME) Livre blanc Site officiel

CROME en devises locales

Tokenomics de Crome (CROME)

Comprendre la tokenomics de Crome (CROME) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CROME !

Combien vaut Crome (CROME) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de CROME en USD est de 0.291999 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quelle est la capitalisation boursière de Crome ? La capitalisation boursière de CROME est de $ 290.54K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de CROME ? L'offre en circulation de CROME est de 1.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CROME ? CROME a atteint un prix ATH de 0.322876 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CROME ? CROME a vu un prix ATL de 0.276724 USD . Quel est le volume de trading de CROME ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CROME est de -- USD .

Mises à jour importantes de l'industrie sur Crome (CROME)