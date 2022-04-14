Tokenomics de Crome (CROME)

Tokenomics de Crome (CROME)

Découvrez les informations clés sur Crome (CROME), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
USD

Informations sur Crome (CROME)

CROME introduces the first tokenized liquid agents, a new class of intelligent on-chain asset built on the ERC-LA standard. By merging the fungibility of ERC-20 tokens with the programmability of ERC-6551, each CROME token carries its own wallet, memory, and autonomous behavior. These liquid agents are capable of executing on-chain instructions, referencing and coordinating with other agents, and forming recursive structures or swarm-based intelligence systems. With the ability to act independently while remaining composable, CROME enables a new paradigm of programmable intelligence on-chain. This creates groundbreaking possibilities across DeFi, governance, and autonomous digital ecosystems, positioning CROME as the foundation for a future of intelligent, self-operating blockchain assets.

Site officiel :
https://crome.pro/
Livre blanc :
https://docs.crome.pro/

Tokenomics et analyse de prix de Crome (CROME)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Crome (CROME), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
Offre totale :
Offre en circulation :
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Sommet historique :
Bas historique :
Prix actuel :
Tokenomics de Crome (CROME) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de Crome (CROME) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens CROME qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens CROME pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de CROME, explorez le prix en direct du token CROME !

Prévision du prix de CROME

Vous voulez savoir dans quelle direction CROME pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de CROME combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

