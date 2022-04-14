Découvrez les informations clés sur Cronos Legends (CLG), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Cronos Legends (CLG)

Cronos Legends ($CLG) is a community-driven Web3 project on the Cronos chain, combining storytelling, NFTs, and interactive gameplay. At the heart of the Cronos Legends ecosystem lies $CLG, the native token that powers all core features — from accessing exclusive NFT collections to earning rewards in competitive battlegrounds.

Cronos Legends centers around three main factions — the Cronos Guardians, the Chaos Horde, and the mystical Trinari — each with its own lore, characters, and collectible NFT sets. $CLG is the lifeblood of this world, enabling players to engage, stake, and shape the evolving narrative through community decisions.

Site officiel : https://cronoslegends.com/ Livre blanc : https://cronoslegends.com/whitepaper/