Qu'est-ce que Crypto Factor (CFR)

Crypto Factor is a Web3 infrastructure platform focused on building token and data ecosystems. It provides modular infrastructure for token issuance, liquidity deployment, on-chain entities, and treasury management, as well as mechanisms such as staking, vesting, and asset-backing. The platform is powered by the Crypto Factor Token (CFR), which is used for fees, staking, and ecosystem operations. CFR is live on Polygon and actively traded on the QuickSwap decentralised exchange, establishing cross-chain market access. Through its InterChain protocol, Crypto Factor connects multiple blockchains including Partisia, Polygon, and DeFiChain, enabling secure cross-chain value transfer and interoperability. The project has been supported by grants from the Partisia Blockchain Foundation and Polygon Labs.

Ressource de Crypto Factor (CFR) Livre blanc Site officiel

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Crypto Factor (CFR) Combien vaut Crypto Factor (CFR) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de CFR en USD est de 0.01809518 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de CFR à USD ? $ 0.01809518 . Consultez le Le prix actuel de CFR en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Crypto Factor ? La capitalisation boursière de CFR est de $ 1.81M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de CFR ? L'offre en circulation de CFR est de 100.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CFR ? CFR a atteint un prix ATH de 0.01855005 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CFR ? CFR a vu un prix ATL de 0.01763135 USD . Quel est le volume de trading de CFR ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CFR est de -- USD . Est-ce que CFR va augmenter cette année ? CFR pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CFR pour une analyse plus approfondie.

