Crypto Factor is a Web3 infrastructure platform focused on building token and data ecosystems. It provides modular infrastructure for token issuance, liquidity deployment, on-chain entities, and treasury management, as well as mechanisms such as staking, vesting, and asset-backing. The platform is powered by the Crypto Factor Token (CFR), which is used for fees, staking, and ecosystem operations. CFR is live on Polygon and actively traded on the QuickSwap decentralised exchange, establishing cross-chain market access. Through its InterChain protocol, Crypto Factor connects multiple blockchains including Partisia, Polygon, and DeFiChain, enabling secure cross-chain value transfer and interoperability. The project has been supported by grants from the Partisia Blockchain Foundation and Polygon Labs.
Comprendre la tokenomics de Crypto Factor (CFR) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens CFR qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens CFR pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de CFR, explorez le prix en direct du token CFR !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.