Le prix de Cyclo cysFLR en direct est actuellement de 0.310278 USD. La capitalisation boursière de CYSFLR est de 139,356 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de CYSFLR en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !Le prix de Cyclo cysFLR en direct est actuellement de 0.310278 USD. La capitalisation boursière de CYSFLR est de 139,356 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de CYSFLR en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

En savoir plus sur CYSFLR

Informations sur le prix de CYSFLR

Qu'est-ce que CYSFLR

Site officiel de CYSFLR

Tokenomics de CYSFLR

Prévisions de prix de CYSFLR

Prix de Cyclo cysFLR (CYSFLR)

Prix en temps réel : 1 CYSFLR à USD

$0.310278
+2.90%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Cyclo cysFLR (CYSFLR) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 13:50:09 (UTC+8)

Prix de Cyclo cysFLR aujourd'hui

Le prix de Cyclo cysFLR (CYSFLR) en direct est actuellement de $ 0.310278, avec une variation de 2.90 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de CYSFLR en USD est de $ 0.310278 par CYSFLR.

Cyclo cysFLR se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 139,356 et une offre en circulation de 449.12K CYSFLR. Au cours des dernières 24 heures, CYSFLR a été échangé entre $ 0.299966 (plus bas) et $ 0.311379 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.331135, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.244941.

En termes de performance à court terme, CYSFLR a varié de -0.16% au cours de la dernière heure et de +6.72% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Cyclo cysFLR (CYSFLR)

$ 139.36K
--
$ 139.36K
449.12K
449,121.4280623933
La capitalisation boursière actuelle de Cyclo cysFLR est de $ 139.36K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CYSFLR est de 449.12K, avec une offre totale de 449121.4280623933. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 139.36K.

Historique du prix de Cyclo cysFLR en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.299966
Bas 24 h
$ 0.311379
Haut 24 h

$ 0.299966
$ 0.311379
$ 0.331135
$ 0.244941
-0.16%

+2.90%

+6.72%

+6.72%

Historique du prix de Cyclo cysFLR (CYSFLR) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Cyclo cysFLR en USD était de $ +0.0087553.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Cyclo cysFLR en USD était de $ +0.0100504008.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Cyclo cysFLR en USD était de $ +0.0705191460.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Cyclo cysFLR en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.0087553+2.90%
30 jours$ +0.0100504008+3.24%
60 jours$ +0.0705191460+22.73%
90 jours$ 0--

Prédiction du prix de Cyclo cysFLR

Prévision du prix de Cyclo cysFLR (CYSFLR) pour 2030 (dans 5 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de CYSFLR en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de Cyclo cysFLR (CYSFLR) pour 2040 (dans 15 ans)

En 2040, le prix de Cyclo cysFLR pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Outils MEXC
Pour des projections de scénarios en temps réel et une analyse plus personnalisée, les utilisateurs peuvent utiliser l'Outil de prévision des prix de MEXC ainsi que les Analyses de marché alimentées par l'IA.
Remarque : ces scénarios sont présentés à titre illustratif et éducatif ; les cryptomonnaies sont volatiles — effectuez vos propres recherches (DYOR) avant de prendre toute décision.
Vous souhaitez savoir quel prix Cyclo cysFLR pourrait atteindre en 2025–2026 ? Consultez notre page Prévisions des prix de CYSFLR pour découvrir les estimations de prix de cet actif pour les années 2025–2026 en cliquant sur Prévisions des prix de Cyclo cysFLR.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Cyclo cysFLR (CYSFLR)

Site officiel

À propos de Cyclo cysFLR

Sur quel réseau blockchain fonctionne Cyclo cysFLR ?

Cyclo cysFLR opère sur le réseau --, qui définit la manière dont les transactions sont traitées, la vitesse des confirmations et la sécurité globale. Ce réseau détermine également la compatibilité avec les portefeuilles, les dApps et les standards des contrats intelligents.

Quel est le prix actuel de CYSFLR ?

Le token est coté à $0.310278, marquant une variation de prix de 2.90 % au cours des dernières 24 heures. Les mises à jour des prix sont agrégées en temps réel à partir des principales bourses mondiales.

À quelle catégorie appartient Cyclo cysFLR ?

Cyclo cysFLR relève de la catégorie Flare Network Ecosystem,Synthetic. Cette classification aide les investisseurs à comparer CYSFLR avec des actifs similaires du même secteur, tels que les tokens DeFi, meme, Layer-1, Layer-2 ou AI.

Quelle est la capitalisation boursière de Cyclo cysFLR ?

Sa capitalisation boursière s'élève à $139356, ce qui place l'actif au rang n°6629. La capitalisation boursière offre une mesure globale de la taille, de l'adoption et de la confiance des investisseurs.

Quelle est l'offre actuelle en circulation de CYSFLR ?

Il y a 449121.4280623933 tokens en circulation sur le marché. Cette quantité influence directement l'équilibre offre-demande, la découverte des prix et les attentes en matière d'inflation.

À quel point le trading de Cyclo cysFLR est-il actif aujourd'hui ?

Au cours de la dernière journée, CYSFLR a généré un volume d'échanges de $--. Un volume élevé indique souvent un intérêt accru du marché ou des réactions aux nouvelles récentes.

Comment le prix d'aujourd'hui se compare-t-il aux plus hauts et aux plus bas récents ?

Dans les dernières 24 heures, Cyclo cysFLR a fluctué entre $0.299966 et $0.311379, offrant ainsi aux traders un aperçu de la volatilité à court terme et des zones potentielles de cassure.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Cyclo cysFLR (CYSFLR)

Temps (UTC+8)TypeInformation
01-05 20:45:00Mises à jour de l'industrie
Les entrées mondiales d'actifs numériques ont atteint 47,2 milliards de dollars en 2025
01-05 18:28:00Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto montre un rebond résilient au début de 2026, Bitcoin mène les gains parmi les cryptos principaux
01-05 04:38:00Mises à jour de l'industrie
191 millions de dollars de liquidations sur le réseau au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
01-04 22:28:00Mises à jour de l'industrie
Cette semaine, l'afflux net cumulé des ETF Bitcoin au comptant américains a atteint 459 millions de dollars
01-04 17:26:00Mises à jour de l'industrie
Les altcoins progressent largement, MYX bondit de plus de 61 % en 24 heures
01-03 15:35:45Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 471,3 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 174,5 millions de dollars

Découvrez-en plus sur Cyclo cysFLR

