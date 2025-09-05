Informations sur le prix de DAOBase (BEE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.010013 $ 0.010013 $ 0.010013 Bas 24 h $ 0.01045999 $ 0.01045999 $ 0.01045999 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.010013$ 0.010013 $ 0.010013 Haut 24 h $ 0.01045999$ 0.01045999 $ 0.01045999 Sommet historique $ 0.02974805$ 0.02974805 $ 0.02974805 Prix le plus bas $ 0.00840027$ 0.00840027 $ 0.00840027 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +0.21% Variation du prix (7 j) +10.43% Variation du prix (7 j) +10.43%

Le prix en temps réel de DAOBase (BEE) est de $0.0103497. Au cours des dernières 24 heures, BEE a évolué entre un minimum de $ 0.010013 et un maximum de $ 0.01045999, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BEE est $ 0.02974805, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00840027.

En termes de performance à court terme, BEE a évolué de -- au cours de la dernière heure, +0.21% sur 24 heures et de +10.43% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DAOBase (BEE)

Capitalisation boursière $ 569.23K$ 569.23K $ 569.23K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 10.35M$ 10.35M $ 10.35M Offre en circulation 55.00M 55.00M 55.00M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de DAOBase est de $ 569.23K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BEE est de 55.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.35M.