Prix de DeepLink Protocol (DLC)

Prix en temps réel : 1 DLC à USD

+5.30%1D
Graphique du prix de DeepLink Protocol (DLC) en temps réel
Informations sur le prix de DeepLink Protocol (DLC) en USD

Le prix en temps réel de DeepLink Protocol (DLC) est de $0.00001369. Au cours des dernières 24 heures, DLC a évolué entre un minimum de $ 0.00001281 et un maximum de $ 0.00001403, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DLC est $ 0.00066148, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001084.

En termes de performance à court terme, DLC a évolué de -0.07% au cours de la dernière heure, +5.47% sur 24 heures et de -30.96% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DeepLink Protocol (DLC)

La capitalisation boursière actuelle de DeepLink Protocol est de $ 180.49K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DLC est de 13.18B, avec une offre totale de 100000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.37M.

Historique du prix de DeepLink Protocol (DLC) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de DeepLink Protocol en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de DeepLink Protocol en USD était de $ -0.0000068675.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de DeepLink Protocol en USD était de $ -0.0000082842.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de DeepLink Protocol en USD était de $ -0.00005364225241439762.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+5.47%
30 jours$ -0.0000068675-50.16%
60 jours$ -0.0000082842-60.51%
90 jours$ -0.00005364225241439762-79.66%

Qu'est-ce que DeepLink Protocol (DLC)

DeepLink Protocol – Decentralized Cloud Gaming & AI Infrastructure Project : DeepLink Protocol= AI + DePIN + AI Agent+ Cloud Game + GPU. DeepLink Protocol is a decentralized cloud gaming protocol driven by AI and blockchain technology. DeepLink's AI Agent can interpret user intentions, provide real-time guidance through game levels and enhance player performance for a more seamless experience. The ultimate combination of narratives, bringing AI, Gaming, GPUs, Real World Asset Tokenization, and Decentralized Physical Infrastructure Networks together into ONE project. DeepLink offers ultra-low latency gaming rendering technology that supports a wide array of applications, such as cloud esports, cloud internet cafes, cloud-based 3A games, blockchain integrated gaming and cloud VR/AR/XR, among others. The DeepLink protocol, enhanced by AI technology, can improve the rendering resolution and clarity of games. DeepLink comprises of two components: the DeepLink Protocol and DeepLink Software. Each of these components utilizes the DeepLink token for payment DeepLink Protocol is a decentralized AI cloud gaming protocol, Combining AI and blockchain technology to provide ultra-low latency game rendering technology. DeepLink Software is a game remote control software and cloud gaming platform developed based on DeepLink Protocol.

Ressource de DeepLink Protocol (DLC)

Prévision de prix de DeepLink Protocol (USD)

Combien vaudra DeepLink Protocol (DLC) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs DeepLink Protocol (DLC) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour DeepLink Protocol.

Consultez la prévision de prix de DeepLink Protocol maintenant !

DLC en devises locales

Tokenomics de DeepLink Protocol (DLC)

Comprendre la tokenomics de DeepLink Protocol (DLC) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DLC !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur DeepLink Protocol (DLC)

Combien vaut DeepLink Protocol (DLC) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de DLC en USD est de 0.00001369 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de DLC à USD ?
Le prix actuel de DLC en USD est $ 0.00001369. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de DeepLink Protocol ?
La capitalisation boursière de DLC est de $ 180.49K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de DLC ?
L'offre en circulation de DLC est de 13.18B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de DLC ?
DLC a atteint un prix ATH de 0.00066148 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de DLC ?
DLC a vu un prix ATL de 0.00001084 USD.
Quel est le volume de trading de DLC ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour DLC est de -- USD.
Est-ce que DLC va augmenter cette année ?
DLC pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de DLC pour une analyse plus approfondie.
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.