Tokenomics de DeepLink Protocol (DLC)
Informations sur DeepLink Protocol (DLC)
DeepLink Protocol – Decentralized Cloud Gaming & AI Infrastructure
Project : DeepLink Protocol= AI + DePIN + AI Agent+ Cloud Game + GPU. DeepLink Protocol is a decentralized cloud gaming protocol driven by AI and blockchain technology. DeepLink's AI Agent can interpret user intentions, provide real-time guidance through game levels and enhance player performance for a more seamless experience. The ultimate combination of narratives, bringing AI, Gaming, GPUs, Real World Asset Tokenization, and Decentralized Physical Infrastructure Networks together into ONE project. DeepLink offers ultra-low latency gaming rendering technology that supports a wide array of applications, such as cloud esports, cloud internet cafes, cloud-based 3A games, blockchain integrated gaming and cloud VR/AR/XR, among others. The DeepLink protocol, enhanced by AI technology, can improve the rendering resolution and clarity of games. DeepLink comprises of two components: the DeepLink Protocol and DeepLink Software. Each of these components utilizes the DeepLink token for payment DeepLink Protocol is a decentralized AI cloud gaming protocol, Combining AI and blockchain technology to provide ultra-low latency game rendering technology. DeepLink Software is a game remote control software and cloud gaming platform developed based on DeepLink Protocol.
Tokenomics et analyse de prix de DeepLink Protocol (DLC)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de DeepLink Protocol (DLC), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de DeepLink Protocol (DLC) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de DeepLink Protocol (DLC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DLC qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DLC pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.