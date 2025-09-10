Informations sur le prix de DEF1 (DEF1) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00053711 $ 0.00053711 $ 0.00053711 Bas 24 h $ 0.00065272 $ 0.00065272 $ 0.00065272 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00053711$ 0.00053711 $ 0.00053711 Haut 24 h $ 0.00065272$ 0.00065272 $ 0.00065272 Sommet historique $ 0.00065272$ 0.00065272 $ 0.00065272 Prix le plus bas $ 0.00053711$ 0.00053711 $ 0.00053711 Variation du prix (1 h) -0.06% Changement de prix (1J) -12.85% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de DEF1 (DEF1) est de $0.00056884. Au cours des dernières 24 heures, DEF1 a évolué entre un minimum de $ 0.00053711 et un maximum de $ 0.00065272, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DEF1 est $ 0.00065272, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00053711.

En termes de performance à court terme, DEF1 a évolué de -0.06% au cours de la dernière heure, -12.85% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DEF1 (DEF1)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 568.80K$ 568.80K $ 568.80K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de DEF1 est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DEF1 est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 568.80K.