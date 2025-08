Qu'est-ce que DeHub (DHB)

DeHub is a gaming and streaming protocol powered by its own DePIN of shared computing power, enabling truly censorship-resistant content hosting, transcoding, and delivery. It is designed to solve major challenges faced by legacy media apps, including centralised moderation, demonetisation, deplatforming, limited monetisation options, lack of data ownership, and restricted creative freedom for content creators worldwide. First launched in 2021 by a team of proven social media experts, gamers, and entrepreneurs.

Ressource de DeHub (DHB) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de DeHub (DHB)

Comprendre la tokenomics de DeHub (DHB) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DHB !