Tokenomics de Doge CEO (DOGECEO)
Informations sur Doge CEO (DOGECEO)
What is the project about?
Doge CEO ($DOGECEO) is a community project with a goal to advance into every aspect and day to day living of people all over the world What makes your project unique? We have renounced ownership and 5% rewards to holders Doge CEO aims to solve this issue by enabling these groups to have access to a secure, SAFE and completely decentralized finance, aimed at giving the power for wealth back to where it belongs – In The Hands of The People. Through harnessing the complete potential of community, decentralization and the Power of Blockchain.
History of your project. Our token is trading with MCAP $188,496 and Liquidity pool of $76k. We have pinksale liquidity locked https://www.pinksale.finance/pinklock/record/1076225?chain=BSC
What’s next for your project?
We have cex listing coming up post CMC and cgo. We have plans to have more the 10k users and then we onboard celebrities partnership
What can your token be used for?
Rewards on holding and NFT's of our memes. They can buy and sell NFT from our token.
Tokenomics et analyse de prix de Doge CEO (DOGECEO)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Doge CEO (DOGECEO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Doge CEO (DOGECEO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Doge CEO (DOGECEO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DOGECEO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DOGECEO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DOGECEO, explorez le prix en direct du token DOGECEO !
Prévision du prix de DOGECEO
Vous voulez savoir dans quelle direction DOGECEO pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de DOGECEO combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.