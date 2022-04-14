Tokenomics de Dogecoin20 (DOGE20)
Informations sur Dogecoin20 (DOGE20)
In the ever-evolving landscape of cryptocurrency, Dogecoin20 emerges as a distinctive and innovative token, drawing inspiration from the beloved Shiba Inu themed meme coin universe while introducing a groundbreaking dimension of on-chain staking. Guided by the ethos of "Do Only Good Everyday," Dogecoin20 proudly extends the legacy of the Doge family by not only embracing its philanthropic spirit but also revolutionizing the concept of passive rewards within crypto.
Dogecoin20 encapsulates the vibrant essence of meme coins that have captured the imagination of the crypto community. With its roots intertwined with the iconic godfather Dogecoin, which transcended internet culture, Dogecoin20 pays homage to this legacy while venturing into uncharted territory. By combining the allure of memes with the power of on-chain staking, Dogecoin20 carves a unique path that appeals to both enthusiasts and investors seeking novel avenues for growth.
Tokenomics et analyse de prix de Dogecoin20 (DOGE20)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Dogecoin20 (DOGE20), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Dogecoin20 (DOGE20) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Dogecoin20 (DOGE20) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DOGE20 qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DOGE20 pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DOGE20, explorez le prix en direct du token DOGE20 !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.