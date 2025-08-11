Qu'est-ce que Dogelana (DGLN)

Dogelana is a Shiba Inu-inspired token built on Solana. Dogelana aims to donate millions to animal charities and shelters around the world as the project grows. Featuring exclusive 3D NFTs, play-to-earn games, and a booming community, Dogelana is ready for the future. Transparency, honesty, and consistency are at the core of Dogelana. This original concept and killer application of the immensely powerful Solana blockchain has positioned us to heel and stay as the leading Shiba Inu of Solana. There will be imposters; There will be competitors; But there is only one true Dogelana.

Ressource de Dogelana (DGLN) Site officiel

Tokenomics de Dogelana (DGLN)

Comprendre la tokenomics de Dogelana (DGLN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DGLN !