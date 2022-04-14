Tokenomics de Dogelana (DGLN)
Dogelana is a Shiba Inu-inspired token built on Solana. Dogelana aims to donate millions to animal charities and shelters around the world as the project grows.
Featuring exclusive 3D NFTs, play-to-earn games, and a booming community, Dogelana is ready for the future.
Transparency, honesty, and consistency are at the core of Dogelana.
This original concept and killer application of the immensely powerful Solana blockchain has positioned us to heel and stay as the leading Shiba Inu of Solana.
There will be imposters; There will be competitors; But there is only one true Dogelana.
Comprendre la tokenomics de Dogelana (DGLN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DGLN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DGLN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.