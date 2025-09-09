Informations sur le prix de Dogenarii (DOGENARII) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.01098248 $ 0.01098248 $ 0.01098248 Bas 24 h $ 0.0222893 $ 0.0222893 $ 0.0222893 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.01098248$ 0.01098248 $ 0.01098248 Haut 24 h $ 0.0222893$ 0.0222893 $ 0.0222893 Sommet historique $ 0.0222893$ 0.0222893 $ 0.0222893 Prix le plus bas $ 0.01098248$ 0.01098248 $ 0.01098248 Variation du prix (1 h) -31.62% Changement de prix (1J) -39.97% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Dogenarii (DOGENARII) est de $0.01251322. Au cours des dernières 24 heures, DOGENARII a évolué entre un minimum de $ 0.01098248 et un maximum de $ 0.0222893, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DOGENARII est $ 0.0222893, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01098248.

En termes de performance à court terme, DOGENARII a évolué de -31.62% au cours de la dernière heure, -39.97% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Dogenarii (DOGENARII)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 12.51M$ 12.51M $ 12.51M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Dogenarii est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DOGENARII est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.51M.