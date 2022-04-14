Découvrez les informations clés sur Dogenarii (DOGENARII), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Dogenarii (DOGENARII)

Our meme token has been inspired by Dogecoin Official X tweet and it mentioned that Romulus and Remus the founders of Rome, were nurtured as infants by a wild she-doge? She was later celebrated on the common currency of the Roman Empire, the Dogenarii coin.

https://x.com/dogecoin/status/1964698756483547318

$DOGENARII, Common currency of the Roman Empire, the Dogenarii coin will bring innovation on Ethereum.

Site officiel : https://www.dogenarii.xyz