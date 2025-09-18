Informations sur le prix de DOGFART (DOGFART) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000631 $ 0.00000631 $ 0.00000631 Bas 24 h $ 0.00000728 $ 0.00000728 $ 0.00000728 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000631$ 0.00000631 $ 0.00000631 Haut 24 h $ 0.00000728$ 0.00000728 $ 0.00000728 Sommet historique $ 0.00000979$ 0.00000979 $ 0.00000979 Prix le plus bas $ 0.00000631$ 0.00000631 $ 0.00000631 Variation du prix (1 h) +1.68% Changement de prix (1J) -7.78% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de DOGFART (DOGFART) est de $0.00000653. Au cours des dernières 24 heures, DOGFART a évolué entre un minimum de $ 0.00000631 et un maximum de $ 0.00000728, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DOGFART est $ 0.00000979, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000631.

En termes de performance à court terme, DOGFART a évolué de +1.68% au cours de la dernière heure, -7.78% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DOGFART (DOGFART)

Capitalisation boursière $ 320.71K$ 320.71K $ 320.71K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 320.71K$ 320.71K $ 320.71K Offre en circulation 49.36B 49.36B 49.36B Offre totale 49,362,000,000.0 49,362,000,000.0 49,362,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de DOGFART est de $ 320.71K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DOGFART est de 49.36B, avec une offre totale de 49362000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 320.71K.