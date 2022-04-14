Découvrez les informations clés sur DOGFART (DOGFART), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur DOGFART (DOGFART)

DOGFART is a meme + deflationary ecosystem token on X Layer. It pairs with $DOGSHIT and NFTs to form a dual-mechanism system: • $DOGFART continuously deflates through burns. • $DOGSHIT gains empowerment and utility via the burn mechanism. • NFT integration amplifies community participation with additional rewards.

Together, they create a sustainable ecosystem that supports community-driven building and long-term growth on X Layer.

Site officiel : https://x.com/okbdogfart