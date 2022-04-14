Tokenomics de dogwifsaudihat (WIFSA)
Informations sur dogwifsaudihat (WIFSA)
Marhaba Chads! Welcome to the world of DogWifSaudiHat (DWSH) - where financial freedom meets meme culture. This token is not just about a dog with a hat; it's about paving the way for financial liberation for everyone. Why, you ask? Because this is no ordinary hat - it's a Saudi hat, symbolizing opulence and prosperity. Prepare for liftoff, because with DWSH, we're heading straight to the moon, habibis!
Key Features:
Decentralized Meme Token: DWSH is a decentralized meme token built on the Ethereum blockchain. It combines the power of memes with the reliability and security of blockchain technology, creating a unique and entertaining financial ecosystem.
Financial Freedom: Our mission with DWSH is to democratize wealth and empower individuals from all walks of life to achieve financial freedom. Whether you're a seasoned investor or new to the crypto scene, everyone has the opportunity to participate in the DWSH community and potentially reap the rewards.
Variety of Utilities: DWSH offers a range of utilities to its holders, making it more than just a meme token. From staking and yield farming to NFTs and community governance, there are numerous ways for holders to engage with and benefit from the DWSH ecosystem.
To the Moon Mentality: At DWSH, we believe in aiming high and reaching for the stars (or should we say, the moon!). With a dedicated team and passionate community behind us, we're committed to pushing the boundaries and taking DWSH to new heights.
Tokenomics et analyse de prix de dogwifsaudihat (WIFSA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de dogwifsaudihat (WIFSA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de dogwifsaudihat (WIFSA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de dogwifsaudihat (WIFSA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens WIFSA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens WIFSA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de WIFSA, explorez le prix en direct du token WIFSA !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.