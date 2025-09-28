Informations sur le prix de Domi (DOMI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00509718 $ 0.00509718 $ 0.00509718 Bas 24 h $ 0.00532084 $ 0.00532084 $ 0.00532084 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00509718$ 0.00509718 $ 0.00509718 Haut 24 h $ 0.00532084$ 0.00532084 $ 0.00532084 Sommet historique $ 0.407925$ 0.407925 $ 0.407925 Prix le plus bas $ 0.00279227$ 0.00279227 $ 0.00279227 Variation du prix (1 h) -0.41% Changement de prix (1J) -2.79% Variation du prix (7 j) -24.67% Variation du prix (7 j) -24.67%

Le prix en temps réel de Domi (DOMI) est de $0.0051135. Au cours des dernières 24 heures, DOMI a évolué entre un minimum de $ 0.00509718 et un maximum de $ 0.00532084, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DOMI est $ 0.407925, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00279227.

En termes de performance à court terme, DOMI a évolué de -0.41% au cours de la dernière heure, -2.79% sur 24 heures et de -24.67% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Domi (DOMI)

Capitalisation boursière $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.11M$ 5.11M $ 5.11M Offre en circulation 460.00M 460.00M 460.00M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Domi est de $ 2.35M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DOMI est de 460.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.11M.