Tokenomics de Domi (DOMI)
Informations sur Domi (DOMI)
Domi Online is a play to earn 3D Blockchain MMORPG underpinned by NFTs.
We have assembled a team of some of the best in the business with our lead developer coming from the worlds biggest free MMORPG ""Runescape"", blockchain experts from ChainGuardians (true pioneers of utilizing NFT to play to earn), and sound and SFX by PelleK (League of Legends, Magic: The Gathering, Power Rangers, Path of Exile, PolkaPets and more).
Developing the game in the shadows for months before opening socials or sharing the news about Domi to the world, so we're starting this journey with our community with a fully completed game design, fully assembled team and a working, beautiful and functional game.
Tokenomics et analyse de prix de Domi (DOMI)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Domi (DOMI), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Domi (DOMI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Domi (DOMI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DOMI qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DOMI pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DOMI, explorez le prix en direct du token DOMI !
Prévision du prix de DOMI
Vous voulez savoir dans quelle direction DOMI pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de DOMI combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.