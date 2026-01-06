Prix de DoubleZero Staked SOL aujourd'hui

Le prix de DoubleZero Staked SOL (DZSOL) en direct est actuellement de $ 142.85, avec une variation de 1.82 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de DZSOL en USD est de $ 142.85 par DZSOL.

DoubleZero Staked SOL se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 10,558,849 et une offre en circulation de 54.24K DZSOL. Au cours des dernières 24 heures, DZSOL a été échangé entre $ 136.49 (plus bas) et $ 143.79 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 240.78, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 75.91.

En termes de performance à court terme, DZSOL a varié de -0.04% au cours de la dernière heure et de +12.33% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour DoubleZero Staked SOL (DZSOL)

Capitalisation boursière $ 10.56M$ 10.56M $ 10.56M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.84B$ 1.84B $ 1.84B Offre en circulation 54.24K 54.24K 54.24K Offre totale 12,846,058.82114525 12,846,058.82114525 12,846,058.82114525

La capitalisation boursière actuelle de DoubleZero Staked SOL est de $ 10.56M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DZSOL est de 54.24K, avec une offre totale de 12846058.82114525. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.84B.