Informations sur le prix de Drops Ownership Power (DOP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00668986 Haut 24 h $ 0.00677616 Sommet historique $ 4.75 Prix le plus bas $ 0.00102064 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -1.15% Variation du prix (7 j) +7.14%

Le prix en temps réel de Drops Ownership Power (DOP) est de $0.00668986. Au cours des dernières 24 heures, DOP a évolué entre un minimum de $ 0.00668986 et un maximum de $ 0.00677616, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DOP est $ 4.75, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00102064.

En termes de performance à court terme, DOP a évolué de -- au cours de la dernière heure, -1.15% sur 24 heures et de +7.14% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Drops Ownership Power (DOP)

Capitalisation boursière $ 90.03K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 100.35K Offre en circulation 13.46M Offre totale 15,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Drops Ownership Power est de $ 90.03K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DOP est de 13.46M, avec une offre totale de 15000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 100.35K.