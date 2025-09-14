En savoir plus sur DOP

Logo de Drops Ownership Power

Prix de Drops Ownership Power (DOP)

Non listé

Prix en temps réel : 1 DOP à USD

$0.00668986
$0.00668986$0.00668986
-1.10%1D
USD
Graphique du prix de Drops Ownership Power (DOP) en temps réel
Informations sur le prix de Drops Ownership Power (DOP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00668986
$ 0.00668986$ 0.00668986
Bas 24 h
$ 0.00677616
$ 0.00677616$ 0.00677616
Haut 24 h

$ 0.00668986
$ 0.00668986$ 0.00668986

$ 0.00677616
$ 0.00677616$ 0.00677616

$ 4.75
$ 4.75$ 4.75

$ 0.00102064
$ 0.00102064$ 0.00102064

--

-1.15%

+7.14%

+7.14%

Le prix en temps réel de Drops Ownership Power (DOP) est de $0.00668986. Au cours des dernières 24 heures, DOP a évolué entre un minimum de $ 0.00668986 et un maximum de $ 0.00677616, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DOP est $ 4.75, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00102064.

En termes de performance à court terme, DOP a évolué de -- au cours de la dernière heure, -1.15% sur 24 heures et de +7.14% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Drops Ownership Power (DOP)

$ 90.03K
$ 90.03K$ 90.03K

--
----

$ 100.35K
$ 100.35K$ 100.35K

13.46M
13.46M 13.46M

15,000,000.0
15,000,000.0 15,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Drops Ownership Power est de $ 90.03K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DOP est de 13.46M, avec une offre totale de 15000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 100.35K.

Historique du prix de Drops Ownership Power (DOP) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Drops Ownership Power en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Drops Ownership Power en USD était de $ -0.0016658018.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Drops Ownership Power en USD était de $ -0.0021405859.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Drops Ownership Power en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-1.15%
30 jours$ -0.0016658018-24.90%
60 jours$ -0.0021405859-31.99%
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Drops Ownership Power (DOP)

Drops platform brings NFT staking and NFT loans, so that idle NFT assets can be put to work. By combining NFT fractionalisation, trustless loans and LP tokens, users on Drops platform can extract additional value from their NFTs. It’s possible through the creation of a new NFT product “Margin NFT”. Whitelisted NFT can be turned into a Margin NFT and used within Drops ecosystem.

Ressource de Drops Ownership Power (DOP)

Site officiel

Prévision de prix de Drops Ownership Power (USD)

Combien vaudra Drops Ownership Power (DOP) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Drops Ownership Power (DOP) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Drops Ownership Power.

Consultez la prévision de prix de Drops Ownership Power maintenant !

DOP en devises locales

Tokenomics de Drops Ownership Power (DOP)

Comprendre la tokenomics de Drops Ownership Power (DOP) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DOP !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Drops Ownership Power (DOP)

Combien vaut Drops Ownership Power (DOP) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de DOP en USD est de 0.00668986 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de DOP à USD ?
Le prix actuel de DOP en USD est $ 0.00668986. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Drops Ownership Power ?
La capitalisation boursière de DOP est de $ 90.03K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de DOP ?
L'offre en circulation de DOP est de 13.46M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de DOP ?
DOP a atteint un prix ATH de 4.75 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de DOP ?
DOP a vu un prix ATL de 0.00102064 USD.
Quel est le volume de trading de DOP ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour DOP est de -- USD.
Est-ce que DOP va augmenter cette année ?
DOP pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de DOP pour une analyse plus approfondie.
