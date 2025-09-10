Informations sur le prix de Dudu (DUDU) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000693 $ 0.00000693 $ 0.00000693 Bas 24 h $ 0.00016209 $ 0.00016209 $ 0.00016209 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000693$ 0.00000693 $ 0.00000693 Haut 24 h $ 0.00016209$ 0.00016209 $ 0.00016209 Sommet historique $ 0.00016209$ 0.00016209 $ 0.00016209 Prix le plus bas $ 0.00000693$ 0.00000693 $ 0.00000693 Variation du prix (1 h) -1.63% Changement de prix (1J) -81.01% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Dudu (DUDU) est de $0.00000706. Au cours des dernières 24 heures, DUDU a évolué entre un minimum de $ 0.00000693 et un maximum de $ 0.00016209, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DUDU est $ 0.00016209, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000693.

En termes de performance à court terme, DUDU a évolué de -1.63% au cours de la dernière heure, -81.01% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Dudu (DUDU)

Capitalisation boursière $ 7.06K$ 7.06K $ 7.06K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.06K$ 7.06K $ 7.06K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Dudu est de $ 7.06K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DUDU est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.06K.