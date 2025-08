Qu'est-ce que EchoMetrix (MTX)

EchoMetrix is a cross-chain analytics and rewards ecosystem that transforms reputation and influence into measurable, on-chain value. By combining wallet activity and social engagement (like tweets, mentions, and trends), EchoMetrix calculates a unique EchoScore for every user — a transparent reputation metric that powers rewards, rankings, and project discovery. The platform includes tools like: MetrixRadar (real-time trend tracker), Community Share (revenue distribution to contributors), Agent AI (trend-predictive automation), and MTXPad (token launch system with a bonding-curve-based graduation model called MTXFuel). At its core, EchoMetrix helps communities track what’s real, reward what matters, and build with credibility across Ethereum and beyond — all powered by the $MTX token.

Tokenomics de EchoMetrix (MTX)

Comprendre la tokenomics de EchoMetrix (MTX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MTX !