Tokenomics de Elon GOAT (EGT)
Informations sur Elon GOAT (EGT)
Through building a biblical-sized monument in honor of one of the wealthiest, most powerful, and instantly recognizable man in the world, Elon Musk, Elon GOAT Token embarks on a cryptocurrency-fueled mission unlike anything else the space has ever experienced. Powered by an almost guaranteed underlying virality factor, alongside an immensely experienced team and world-famous designers, ElonGoat will construct and tour a real-life, quintessential monument that the cryptocurrency space deserves. When the Elon GOAT is completed, we’re towing it to Tesla and demanding that Elon claim his GOAT! The Elon GOAT Monument will serve as an anchor to the token and as a tribute to the world’s Crypto community!
Tokenomics et analyse de prix de Elon GOAT (EGT)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Elon GOAT (EGT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Elon GOAT (EGT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Elon GOAT (EGT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens EGT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens EGT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de EGT, explorez le prix en direct du token EGT !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.