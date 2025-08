Qu'est-ce que EOS (EOS)

Blockchain built and run by the EOS Community. The EOSIO core development is now in the hands of the community: https://medium.com/eos-network-foundation/eosio-coalition-report-april-28th-71d5b77d63cc About EOS Support: https://EOSsupport.io is an organisation started by community members that serves as a concierge for providing user and technical support for customers who use the EOS Network. EOS Support team offers new services such as coordination efforts for the Mandel consensus upgrade, knowledge base, technical support, and many more for the EOS network. Source: EOS Network Foundation Quarterly Report Q1 2022: https://medium.com/eos-network-foundation/enf-q1-2022-report-5320984367e9 Page 13: https://drive.google.com/file/d/1sL42m5PO-N4BeZUvTa-5w3wU3TQnsp93/view

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de EOS (EOS) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de EOS (EOS)

Comprendre la tokenomics de EOS (EOS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token EOS !